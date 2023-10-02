Надя Дорофеева впервые прокомментировала, действительно ли беременна от Миши Кацурина

Тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева отреагировала на слухи о том, что ждет первенца от своего мужа, ресторатора Миши Кацурина.

В последнее время в Сети появилось немало предположений о том, действительно ли звездные супруги ожидают ребенка. Доказательства весомости певицы внимательные фаны пытались даже рассмотреть ее фото. К тому же один из известных блоггеров рассказал на своем YouTube о том, что якобы пару видели на приеме в больнице.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Чтобы расставить все точки над "і" Дорофеева сняла видео, которым поделилась в своем аккаунте в TikTok. В кадре певица показалась в коротеньком топе показала свой плоский живот, без намека на интересное положение.

К тому же для звезды новости о возможном пополнении в их семье также стали неожиданностью. В ответ Надя только посмеялась.

"Доброе утро, как говорится", — написала певица и добавила смеющиеся эмоджи.

Надя Дорофеева отреагировала на слухи о беременности

Напомним, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин сыграли тайную свадьбу летом 2023 года после года отношений. Ресторатор уже имеет двоих детей от предыдущего брака с бизнесвуменом Дашей Кацуриной, а вот для Нади их будущий малыш будет первым.

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