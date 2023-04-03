Надя Дорофеева засветила кольцо на безымянном пальце

Поклонники начали подозревать, что вскоре их кумир во второй раз выйдет замуж.

Украинская певица Надя Дорофеева заинтриговала снимком, где у нее виднеется кольцо на безымянном пальце правой руки.

В частности, соответствующим фото артистка поделилась в своем Instagram. Между тем поклонники обратили внимание, что на безымянном пальце Нади красуется кольцо.

Фанаты знаменитости начали спрашивать, что неужели бойфренд звезды, ресторатор Миша Кацурин, сделал предложение ей. Некоторые уже даже успели поздравить Дорофееву с радостным событием, написав следующее: "я одно кольцо вижу?", "как нечаянно засветило обручальное кольцо", "поздравляю с замужеством".

Именно это фото вызвало немало вопросов у поклонников Нади Дорофеевой / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Сама Надя пока не ответила на вопросы поклонников. Однако, фан-клуб знаменитости заверил, что это простое кольцо, а не обручальное.

Напомним, Надя Дорофеева находится в отношениях с ресторатором Мишей Кацуриным. Парочка начала встречаться в прошлом году, тогда же певица и развелась с исполнителем Владимиром Дантесом. Иногда артистка делится романтическим контентом со своим возлюбленным. Недавно Надя показала, как бойфренд закружил ее в объятиях.

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