Надя Дорофєєва засвітила каблучку на безіменному пальці

Українська співачка Надя Дорофєєва заінтригувала знімком, де у неї видніється каблучка на безіменному пальці правої руки.

Зокрема, відповідним фото артистка поділилася у своєму Instagram. Тим часом прихильники звернули увагу, що не безіменному пальці Наді красується каблучка.

Фани знаменитості почали запитувати, що невже бойфренд зірки, ресторатор Міша Кацурін, освідчився їй. Деякі вже навіть встигли привітати Дорофєєву з радісною подією, написавши таке: "я одна каблучку бачу?", "як ненароком засвітила обручку", "вітаю з заміжжям".

Саме це фото викликало чимало запитань у прихильників Наді Дорофєєвої / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Сама Надя поки не відповіла на запитання прихильників. Однак, фан-клуб знаменитості запевнив, що то просто каблучка, і а не весільна обручка.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва перебуває у стосунках з ресторатором Мішею Кацуріним. Парочка почала зустрічатися минулого року, тоді ж співачка й розлучилася з виконавцем Володимиром Дантесом. Час від часу артистка ділиться романтичним контентом зі своїм коханим. Нещодавно Надя показала, як бойфренд закружляв її в обіймах.

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