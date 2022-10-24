Наталья Могилевская чуть не оказалась в центре атаки иранских дронов

Певица рассказала, как чуть не попала в эпицентр взрыва дрона-камикадзе.

Украинская исполнительница Наталья Могилевская поделилась, как со своей творческой командой чуть не оказалась в центре атаки иранских беспилотников.

В частности, артистка ехала 22 октября в Александрию, Кировоградская область, чтобы сыграть драматический спектакль. Впрочем, когда исполнительница проезжала Черкасскую область, то чуть не оказалась в эпицентре взрыва дронов-камикадзе.

Певица призналась, что их с командой спасло то, что они решили остановиться на заправке. Если бы этого не произошло, они бы оказались в центе атаки вражеских беспилотников.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Мы проезжали Смелу через пять минут после взрыва. Если бы до этого не остановились на заправке, то попали бы в самый эпицентр взрыва. Мы должны были ехать именно по окружной. То есть нас Господь Бог завернул", — поделилась в Instagram-stories знаменитость.

Напомним, ранее Наталья Могилевская показывала, как над ее домом пролетал иранский дрон-камикадзе. Исполнительница тогда вместе с соседями пыталась сбить вражеский беспилотник.

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