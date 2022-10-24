Наталія Могилевська ледь не опинилася в центрі атаки іранських дронів

Співачка розповіла, як ледь не потрапила в епіцентр вибуху дрону-камікадзе.

Українська виконавиця Наталія Могилевська поділилася, як зі своєю творчою командою ледь не опинилася в центрі атаки іранських безпілотників.

Зокрема, артистка їхала 22 жовтня до Олександрії, Кіровоградська область, аби зіграти драматичну виставу. Утім, коли виконавиця проїжджала Черкаську область, то ледь не опинилася в епіцентрі вибуху дронів-камікадзе.

Співачка зізналась, їх з командою врятувало те, що вони вирішили зупинитися на заправці Якби цього не сталося, то вони б опинилися в центі атаки ворожих безпілотників.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Ми проїжджали Смілу через п'ять хвилин після вибуху. Якби до цього не зупинилися на заправці, то потрапили б у самий епіцентр вибуху. Ми мали їхати саме окружною. Тобто нас Господь Бог завернув", - поділилася в Instagram-stories знаменитість.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська показувала, як над її будинком пролітав іранський дрон-камікадзе. Виконавиця тоді разом з сусідами намагалася збити ворожий безпілотник.

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