Оля Полякова довела Машу Ефросинину до слез, когда щедровала вместе с детьми-сиротами

В рамках недели колядок, которую Оля Полякова объявила 7 января, певица вместе с подопечными благотворительного проекта "Дитинство без війни" посетила своих звездных друзей. На этот раз они щедровали и засевали.

Несмотря на воздушную тревогу и прогремевшие в Киеве взрывы, прямой эфир в Instagram все же произошел. Первая, к кому пришли в гости — Маша Ефросинина. Телеведущая едва сдерживала слезы. Она призналась, что из-за постоянной опасности иногда сдают нервы. Но когда увидела и услышала детей — растрогалась. Маша рассказала, что не умеет щедровать. Так что дети пообещали научить ее. Зато Оля Полякова призналась, что во время новогодне-рождественских праздников любила ездить к бабушке в село. Ведь каждый раз после колядок и щедровок возвращалась домой с огромной сумкой конфет.

Оля Полякова щедровала с детьми-сиротами

Засевали дети вместе со звездой и у директора по футболу "Шахтера" Дарио Срна. Спортсмен рассказал, что в Хорватии, откуда он родом, тоже есть традиция щедровать.

"Команда "Шахтер" пока на сборах в Турции, мы готовимся к следующим матчам. Когда мы играем "Лигу Чемпионов", мы всегда подчеркиваем, что играем за Украину, украинцев и украинских детей. Вы вдохновляете нас на новые победы. Спасибо вам", – Дарио Срна.

Оля Полякова щедровала с детьми-сиротами

А вот кто действительно разбирается в украинских традициях, то это Дзидзьо. Он рассказал, как празднуют во Львовской области. Помнит с детства колядки и ТAYANNA. Она спела редкую щедровку "Йосип старенький", которой научила ее бабушка, чем растрогала Олю до слез.

"Я знаю очень много колядок. Думаю, что нам с тобой, Оля, нужно выпустить по альбому украинских колядок и щедровок. И обязательно вместе спеть хотя бы несколько. Уверен, это будет очень хорошо", — сказал Дзидзьо.

Оля Полякова щедровала с детьми-сиротами

Встречала засевальников также Юлия Санина. В октябре прошлого года украинская рок-группа The Hardkiss провела два благотворительных концерта в Турции в поддержку проекта "Дитинство без війни". Между выступлениями солистка группы побывала в одной из гостиниц, где на постоянной основе живут подопечные проекта и встреча с малышами ей надолго запала в сердце. После колядок от детей призналась, что тоже мечтала щедровать, но такой возможности не было. А еще договорилась о кулинарном мастер-классе от Оли Поляковой по приготовлению кутьи в прямом эфире.

"Я мечтаю научиться готовить кутью. Потому что, к сожалению, до сих пор не умею этого делать. Нам бабушка всегда приносила. Сейчас меняются поколения, уже мама моя учится готовить кутью", — говорит Юлия Санина.

Оля Полякова щедровала с детьми-сиротами

Напомним, на Рождество Оля Полякова объявила неделю колядок в поддержку детей-сирот благотворительного проекта "Дитинство без війни". Первый прямой эфир прошел 7 января.

Украинские звезды призвали всех делать донаты в поддержку благотворительного проекта. Собранные средства пойдут на лечение зубов и полный чек-ап здоровья 652 детей, которые находятся за границей уже около 10 месяцев.

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