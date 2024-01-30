Оля Полякова осуществила мечту 9-летней девочки, которая борется с раком

Украинская певица Оля Полякова осуществила мечту 9-летней Арины, которая является пациенткой Национального института рака.

Маленькая Арина, которая борется с тяжелым недугом, хотела встретиться со своим кумиром и наконец-то ее желание стало реальностью. Ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс в рамках проекта "Здійсни мрію" помогла 9-летней девочке познакомиться с Олей Поляковой.

Оля Полякова, Неля Шовкопляс и Арина

Певица навестила Арину в больницу. Исполнительница вручила девочке в подарок свою коллекционную куклу, а также пригласила на концерт, который состоится в октябре в Киеве.

Оля Полякова с Ариной

"Для нее это как награда за ее терпение, за ее силы, за ее стойкость, за то, что она пережила. Это очень длительное и сложное лечение", — высказалась Ксения Болгарина, врач-онколог.

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Отметим, что Арина до того, как у нее диагностировали страшный диагноз саркома Юинга, была гимнасткой. Во время полномасштабной войны семья девочки уехала из Николаева в Польшу. Уже там бабушка нащупала на ребре внучки выпуклость. Семья срочно вернулась в Украину.

Оля Полякова с Ариной

Через девять месяцев лечения Арина прошла восемь блоков тяжелой химиотерапии, ей сделали резекцию ребра, чтобы удалить опухоль. На завершающем этапе она получила высокодозную химиотерапию с аутологической трансплантацией стволовых клеток. В настоящее время девочка завершила свое лечение.

Оля Полякова с Ариной

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