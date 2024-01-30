Оля Полякова здійснила мрію 9-річної дівчинки, яка бореться з раком

Артистка зустрілася з пацієнткою Національного інституту раку та вручила їй особливі подарунки.
Українська співачка Оля Полякова здійснила мрію 9-річної Аріни, яка є пацієнткою Національного інституту раку.
Маленька Аріна, яка бореться з тяжким недугом, хотіла зустрітися зі своєю кумиркою і нарешті її бажання стало реальністю. Ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс в рамках проєкту "Здійсни мрію" допомогла 9-річній дівчинці познайомитися з Олею Поляковою.
Співачка навідалася до Аріни до лікарні. Виконавиця вручила дівчинці в подарунок свою колекційну ляльку, а також запросила на концерт, який відбудеться в жовтні в Києві.
"Для неї це, як нагорода за її терпіння, за її сили, за її стійкість, за те, що вона пережила. Це дуже тривале та складне лікування", — висловилася Ксенія Болгаріна, лікарка-онкологиня.
Зазначимо, Аріна до того, як в неї діагностували страшний діагноз саркома Юїнга, була гімнасткою. Під час повномасштабної війни родина дівчинки виїхали з Миколаєва до Польщі. Вже там бабуся намацала на ребрі онуки випуклість. Родина терміново повернулася до України.
За дев'ять місяців лікування Аріна пройшла вісім блоків важкої хіміотерапії, їй зробили резекцію ребра, щоб видалити пухлину. На завершальному етапі вона отримала високодозну хіміотерапію з аутологічною трансплантацією стовбурових клітин. Наразі дівчинка завершила своє лікування.
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