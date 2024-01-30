Оля Полякова здійснила мрію 9-річної дівчинки, яка бореться з раком

Українська співачка Оля Полякова здійснила мрію 9-річної Аріни, яка є пацієнткою Національного інституту раку.

Маленька Аріна, яка бореться з тяжким недугом, хотіла зустрітися зі своєю кумиркою і нарешті її бажання стало реальністю. Ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс в рамках проєкту "Здійсни мрію" допомогла 9-річній дівчинці познайомитися з Олею Поляковою.

Оля Полякова, Неля Шовкопляс та Аріна

Співачка навідалася до Аріни до лікарні. Виконавиця вручила дівчинці в подарунок свою колекційну ляльку, а також запросила на концерт, який відбудеться в жовтні в Києві.

Оля Полякова з Аріною

"Для неї це, як нагорода за її терпіння, за її сили, за її стійкість, за те, що вона пережила. Це дуже тривале та складне лікування", — висловилася Ксенія Болгаріна, лікарка-онкологиня.

Розчулила всіх! "1+1" допоміг здійснити мрію маленької пацієнтки Інституту раку

Зазначимо, Аріна до того, як в неї діагностували страшний діагноз саркома Юїнга, була гімнасткою. Під час повномасштабної війни родина дівчинки виїхали з Миколаєва до Польщі. Вже там бабуся намацала на ребрі онуки випуклість. Родина терміново повернулася до України.

Оля Полякова з Аріною

За дев'ять місяців лікування Аріна пройшла вісім блоків важкої хіміотерапії, їй зробили резекцію ребра, щоб видалити пухлину. На завершальному етапі вона отримала високодозну хіміотерапію з аутологічною трансплантацією стовбурових клітин. Наразі дівчинка завершила своє лікування.

Оля Полякова з Аріною

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