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У Раді хочуть заборонити чіпляти "башмаки" на авто під час повітряних тривог

У Раді хочуть заборонити чіпляти "башмаки" на авто під час повітряних тривог

Паркування / Фото: com1.org.ua

Комітет ВРУ рекомендує ухвалити законопроект, який тимчасово, на період дії воєнного стану, забороняє інспекторам з паркування блокувати транспортні засоби.

Комітет правоохоронної діяльності ВР рекомендує прийняти за основу законопроект щодо повноважень інспекторів із паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (№9092-3).

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Метою законопроекту є тимчасове, на період дії воєнного стану, позбавлення виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад, в особі інспекторів з паркування, права здійснення тимчасового затримання транспортних засобів та надання при цьому відповідних повноважень працівникам уповноважених підрозділів Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, новим законопроєктом забороняється тимчасове затримання авто інспекторами з паркування виключно під час дії воєнного стану в Україні.

"Прийняття акта врегулює питання тимчасового затримання авто, зокрема, під час повітряної тривоги, та  дозволить зберегти життя водіїв, які змушені швидко залишати авто для пошуку укриття, порушуючи правила зупинки або стоянки", - зазначили в Раді.

Нагадаємо, у Києві директор ЖЕКу вручив інспектору з паркування повістку до військкомату. Комунальник вважає, що таким чином порушник помстився йому за виписані штрафи. 

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