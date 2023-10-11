Оля Полякова рассказала, как психолог рассорила ее с мамой: "Во всех проблемах винила"

Украинская певица Оля Полякова вспомнила, как ходила на психологические сеансы.

Специалистку знаменитость нашла не в Украине, а в Швейцарии. Исполнительница говорит, что у них было 10 сеансов, а общались они онлайн. Однако после бесед с психологом Полякова начала чаще ссориться с мамой.

"У меня была психолог. 10 сеансов было. Очень классная женщина. Поскольку я боюсь наших психологов, что они там что-то обнародуют, то я нашла себе психолога в Швейцарии. Я брала у нее сеансы онлайн. Что я заметила? Где-то уже на восьмом сеансе я начала ссориться со своей мамой, потому что во всех моих проблемах психолог обвиняла мою маму: "А это потому, что ваша мама это, а это потому, что ваша мама то…", — рассказала певица в "Дорослих дівчатах".

Оля Полякова / Фото: скриншот с видео

Поначалу знаменитость соглашалась с психологом. Однако впоследствии артистка поняла, что не хочет ссориться с мамой. Так что знаменитость научилась мириться с тем, что ее беспокоит.

"В какой-то момент сначала сказала: "Да, это все моя мама". А я ведь знаю, что все мои проблемы с детства и связаны с моей мамой. Но в какой-то момент я поняла, что в 40 лет не хочу ссориться со своей мамой. Я просто научилась с этим жить", — добавила исполнительница.

Оля Полякова / Фото: скриншот с видео

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, почему сердится на своего мужа Вадима Буряковского. Артистка рассказала, что раньше случилось в их отношениях, из-за чего она ощущает злобу.

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