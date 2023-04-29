Оля Полякова в черном бикини показала, как ловко качает ягодицы

Артистка приехала в Турцию.
Певица Оля Полякова показала поклонникам, как себя держит в форме.
На днях артистка приехала в Турцию, где имеет несколько важных встреч и благотворительных мероприятий. Впрочем, в перерывах между делами Полякова не забывает уделять время себе.
В сторис в Instagram певица показала, как делает свои ягодицы упругими. На видео Полякова в черном бикини и кроссовках показала, как ловко качает ягодицы под музыку.
Также после такой домашней тренировки у исполнительницы была возможность понежиться на солнышке у бассейна.
Напомним, что недавно Оля Полякова вспомнила одно из своих неудачных свиданий, после которого будущая певица на две недели оказалась в больнице.
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