Оля Полякова впервые рассказала о своей болезни: "Очень плохо чувствовала себя"

Украинская певица Оля Полякова впервые рассказала поклонникам, что у нее проблемы со здоровьем.

В Instagram-stories артистка поделилась, что последние три недели серьезно болела и лечилась антибиотиками. Знаменитость плохо чувствовала себя. Несмотря на проблемы со здоровьем, Полякова продолжала давать концерты и выступать на сцене.

"Хочу вам рассказать, что три недели я болела. Все концерты я делала, когда очень плохо чувствовала себя, под антибиотиками. Как я все это отпела — это просто чудо", — призналась певица.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

По словам артистки, сейчас она чувствует себя гораздо лучше, однако силы к ней до сих пор не вернулись. Полякова также призналась, что раньше не рассказывала о болезни, потому что не хотела, чтобы ее фанаты волновались, что концерты будут отменены.

"Чувствую себя более-менее нормально. Ничего не рассказывала о своей болезни, потому что не хотела, чтобы люди думали, что я болею и что будут отменены концерты. Мы концерты не отменяем, даже когда болеем", — подчеркнула певица.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой призналась, что страдала от акне. Маша показала, как выглядело ее лицо до и после лечения.

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