Онкобольная Шеннен Доэрти показалась в больнице после операции на мозге

Американская актриса, звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти поделилась фото, сделанным в операционной.

На странице в Instagram артистка разместила снимок, датированный январем 2023 года. В это время Доэрти провели операцию по удалению опухоли в головном мозге.

На фотографии актриса изображена, лежа на больничной койке и улыбается. Но, как призналась артистка, в тот момент ей было страшно:

"Январь 2023. Мне сделали операцию на мозге по удалению опухоли. Вещи на моем лбу были для картографирования. Я не задавала вопросов, меня просто охватил страх и слишком много всего происходящего. И это тот момент, когда мне дали лекарство для расслабления, прежде чем усыпить меня. Очевидно, что они мне понравились", — прокомментировала фотографию Доэрти.

Шеннен Доэрти после операции / Фото: instagram.com/theshando

Напомним, в 2015 году у Шеннен Доэрти диагностировали рак молочной железы. После двух лет лечения актриса сообщила, что наступила ремиссия. Однако в 2019 году недуг вернулся. В 2020 году артистка объявила, что страдает раком четвертой стадии с метастазами. В июне 2023 года Доэрти сообщила, что рак распространился на ее мозг и на кости.

Не так давно Шеннен Доэрти поделилась, что составила завещание и шокировала его подробностями.

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