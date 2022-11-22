Певица Солоха поскандалила с Олей Поляковой и раскритиковала ее танцы: "Ты уже перешла границу!"

Украинская певица СолоХа набросилась с критикой на исполнительницу Олю Полякову и обвинила ее в "краже" образа.

Скандал между звездами начался после одного из выступлений Поляковой на грузинском шоу "Танцы со звездами". На последнем эфире певица зажгла на паркете в образе Солохи из мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Однако исполнительница с псевдонимом СолоХа решила, что Оля использовала ее фишку в виде красной повязки на голову. Также в сторис в Instagram артистка раскритиковала и танцы Поляковой.

Фото: instagram.com/soloha_official

"Какой ужас! Почему я это увидела? Ей к Солохе больше гибкости и легкости, как минимум! Мама покажет тебе, бабуля, чье волшебство сильнее. Это уже ты перешла границу... И Кокошник не поможет!", — пригрозила певице СолоХа.

Фото: instagram.com/soloha_official

Кстати, номер Поляковой и Макса Ежова в эфире "Танцев со звездами" в Грузии хотя и набрал всего 16 баллов, но позволил паре продолжить участие в шоу.

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