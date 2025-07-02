Поляковой и Ефросининой на концерте подарили щенков: в Сети не оценили "презент"

Маша Ефросинина и Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина дали концерт в Черновцах в рамках тура их авторского проекта "Дорослі дівчата".

Знаменитостям решили сделать неожиданный подарок. В частности, зрители передали на сцену двух маленьких щенков - одного для Оли, другого для Маши.

Сперва звезды растерялись и не сразу поверили, что все это действительно происходит. "Это серьезно?", - эмоционально воскликнула Полякова, держа щенка на руках. Ефросинина, смеясь, спросила: "И что теперь с ними делать?".

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Однако в Сети далеко не все положительно отреагировали на такой "презент". Пользователи были возмущены подарком в виде живых щенков. Юзеры отметили, что животные - это не игрушки. Человек должен сознательно решить завести собаку, а не получить ее в виде подарка. Также пользователи напомнили, что для щенков такое событие - это большой стресс, в частности, вокруг много шума, а их передали в руки незнакомых для них людей.

Реакция в Сети на подарок Маши Ефросининой и Оли Поляковой

Впоследствии Оля Полякова прокомментировала инцидент. Артистка отметила, что обе собачки сейчас проживают у нее на даче и прекрасно себя чувствуют. Однако исполнительница отметила, что животные - это действительно не игрушки и лучше не делать таких подарков.

"Должна сказать: животные - это не сюрприз и не игрушка. Мы должны нести сознательную ответственность за каждое живое создание. Хорошо, что у меня на даче хватает места, хоть для зоопарка, но давайте помнить: любое животное - это серьезное решение, которое должен принимать будущий владелец, взвесив все "за" и "против", - прокомментировала артистка.

Напомним, на концерте Маши Ефросининой и Оли Поляковой был еще один казус. Исполнительница заснула прямо на сцене и уронила микрофон.

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