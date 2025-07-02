ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2691
Час на прочитання
2 хв

Поляковій та Єфросиніній на концерті подарували цуценят: у Мережі не оцінили "презент"

Маша Єфросиніна та Оля Полякова дали концерт "Дорослих дівчат" у Чернівцях, де їм подарували цуценят. Однак далеко не всі позитивно поставилися до такого "презенту" у вигляді живих тварин.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Маша Єфросиніна та Оля Полякова

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна дали концерт у Чернівцях у рамках туру їхнього авторського проєкту "Дорослі дівчата".

Знаменитостям вирішили зробити неочікуваний подарунок. Зокрема, глядачі передали на сцену двох маленьких цуценят — одного для Олі, іншого для Маші.

Спершу зірки розгубилися й не одразу повірили, що все це справді відбувається. "Це серйозно?", — емоційно вигукнула Полякова, тримаючи цуценя на руках. Єфросиніна, сміючись, запитала: "І що тепер з ними робити?".

Однак у Мережі далеко не всі позитивно відреагували на такий "презент". Користувачі були обурені подарунком у вигляді живих цуценят. Юзери зазначили, що тварини – це не іграшки. Людина має свідомо вирішити завести собаку, а не отримати її у вигляді подарунку. Також користувачі нагадали, що для цуциків така подія – це неабиякий стрес, зокрема, довкола багато галасу, а їх передали до рук незнайомих для них людей.

Реакція в Мережі на подарунок Маші Єфросиніній та Олі Поляковій

Реакція в Мережі на подарунок Маші Єфросиніній та Олі Поляковій

Згодом Оля Полякова прокоментувала інцидент. Артистка зазначила, що обидва песики наразі проживають в неї на дачі і чудово почуваються. Однак виконавиця наголосила, що тварини – це дійсно не іграшки і краще не робити таких подарунків.

"Мушу сказати: тварини — це не сюрприз і не іграшка. Ми маємо нести свідому відповідальність за кожне живе створіння. Добре, що в мене на дачі вистачає місця, хоч для зоопарку, але давайте пам'ятати: будь-яка тварина — це серйозне рішення, яке має приймати майбутній власник, зваживши всі "за" і "проти", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, на концерті Маші Єфросиніної та Олі Полякової був ще один казус. Виконавиця заснула просто на сцені та впустила мікрофон.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie