Поляковій та Єфросиніній на концерті подарували цуценят: у Мережі не оцінили "презент"

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна дали концерт у Чернівцях у рамках туру їхнього авторського проєкту "Дорослі дівчата".

Знаменитостям вирішили зробити неочікуваний подарунок. Зокрема, глядачі передали на сцену двох маленьких цуценят — одного для Олі, іншого для Маші.

Спершу зірки розгубилися й не одразу повірили, що все це справді відбувається. "Це серйозно?", — емоційно вигукнула Полякова, тримаючи цуценя на руках. Єфросиніна, сміючись, запитала: "І що тепер з ними робити?".

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Однак у Мережі далеко не всі позитивно відреагували на такий "презент". Користувачі були обурені подарунком у вигляді живих цуценят. Юзери зазначили, що тварини – це не іграшки. Людина має свідомо вирішити завести собаку, а не отримати її у вигляді подарунку. Також користувачі нагадали, що для цуциків така подія – це неабиякий стрес, зокрема, довкола багато галасу, а їх передали до рук незнайомих для них людей.

Реакція в Мережі на подарунок Маші Єфросиніній та Олі Поляковій

Згодом Оля Полякова прокоментувала інцидент. Артистка зазначила, що обидва песики наразі проживають в неї на дачі і чудово почуваються. Однак виконавиця наголосила, що тварини – це дійсно не іграшки і краще не робити таких подарунків.

"Мушу сказати: тварини — це не сюрприз і не іграшка. Ми маємо нести свідому відповідальність за кожне живе створіння. Добре, що в мене на дачі вистачає місця, хоч для зоопарку, але давайте пам'ятати: будь-яка тварина — це серйозне рішення, яке має приймати майбутній власник, зваживши всі "за" і "проти", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, на концерті Маші Єфросиніної та Олі Полякової був ще один казус. Виконавиця заснула просто на сцені та впустила мікрофон.

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