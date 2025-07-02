Стало відомо, хто в Україні покаже реванш Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа

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Стало відомо, хто в Україні транслюватиме бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Права на показ вечора боксу в Лондоні, головною подією якого буде реванш Усик – Дюбуа, здобув медіасервіс MEGOGO.

Поєдинок відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті – пояси WBC, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик, а також титул за версією IBF, який зараз тримає Дюбуа.

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MEGOGO покаже в Україні бій Усик – Дюбуа та весь файткард вечора за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Володимир Кобельков прокоментує головний поєдинок вечора з місця подій на "Вемблі". Трансляція вже традиційно буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день події.

Вечір боксу стартуватиме з прелімів орієнтовно о 19:00 за київським часом. Мейнкард розпочнеться приблизно о 20:30, його відкриватиме бій українських надважковаговиків – Андрій Новицький захищатиме титул чемпіона WBC International в поєдинку проти Владислава Сіренка.

Наступним у ринг вийде український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін, який проведе бій за титули IBF та WBA Continental проти британця Льюїса Едмонсона.

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Головний бій між Усиком і Дюбуа розпочнеться близько о 23:30 за київським часом.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

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Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.