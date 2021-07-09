Потап и Тина Кароль поссорились из-за шутки рэпера

Артистку задели слова группы MOZGI.

Группа рэпера и продюсера Потапа MOZGI стал участником музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Выступал мужской коллектив после перформанса певицы Тины Кароль. Перед выступлением Muzvar спросил у парней, как они относятся к тому, что хедлайнером стали не они. На что Потап ответил:

"Мы никогда почти не бываем хедлайнерами", а на вопрос журналиста: "А Тина Кароль?", Рэпер сказал: "Мы не знаем, кто это". Другие участники MOZGI подхватили шутку Потапа, начав рифмовать имя Тины Кароль с "карантином", "Буратино" и "Кароль Тина".

Саму Кароль эта шутка не порадовала, о чем стало понятно из ее поста в сторис. Она разместила кадры из этого интервью и прокомментировала:

"Амнезия? Почему стыдно мне? Название группы полная противоположность действительности".

instagram.com/tina_karol

Интересно, что вскоре Кароль удалила пост с комментарием "почему стыдно мне".

instagram.com/tina_karol

Отметим, что Тина Кароль и Потап были вместе в составе жюри вокального шоу "Голос країни", также артисты вместе вели шоу звездных пародий на "1+1" под названием "Липсинк батл".

photo.i.ua

Напомним, что во время выступления на Atlas Weekend участники группы MOZGI Потап и Позитив слились в поцелуе, чем потролилы певца MELOVIN, который до этого совершил каминг-аут.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку