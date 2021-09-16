Потап прокомментировал отношения Насти Каменских с его экс-женой

Артист говорит, что доволен отношениями, которые складываются между ними.

Украинский рэпер и продюсер Потап, который недавно рассказал, как растоптал потолок машины папарацци, прокомментировал отношения Насти Каменских с его экс-женой Ириной Горовой.

Он говорит, что бывшая и нынешняя жены сохраняют "дипломатический паритет" и его это вполне устраивает, ведь было бы странно, если бы они дружили.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

"Меня устраивает их общение между собой. Мне кажется, если бывшая жена будет дружить с моей нынешней, это не очень правильно. Должны быть точно не "военные действия", но и не дружба. Это два разных периода жизни, две различные системы взаимоотношений, разные женщины и разные взгляды на мир ", — говорит Алексей, пишет kp.ua.

Ирина Горовая

Ранее и Настя говорила, что у нее с Ириной Горовой нет никаких отношений. А вот с сыном своего мужа Андреем от предыдущего брака артистка прекрасно общается.

Отметим, что Настя Каменских и Потап рассекретили свои отношения в мае два года назад. В этот же день пара сыграла свадьбу. До Насти Потап в течение 14 лет был женат со своей бизнес-партнершей Ириной Горовой. Супруги не жили вместе пять лет и 2014-го официально развелись. В эксов есть общий сын, 13-летний Андрей.

Потап с сыном от Ирины Горовой / instagram.com/realpotap

Напомним, недавно жена Остапчука ответила на вопрос, видится ли она с детьми мужа. Женщина говорит, что они с ребятами хорошо ладят.

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