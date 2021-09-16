Потап прокоментував стосунки Насті Каменських з його ексдружиною

Артист говорить, що задоволений відносинами, які складаються між ними.

Український репер та продюсер Потап, який нещодавно розповів, як розтоптав стелю машини папараці, прокоментував стосунки Насті Каменських з його ексдружиною Іриною Горовою.

Він говорить, що колишня та нинішня дружини зберігають "дипломатичний паритет" і його це цілком влаштовує, адже було б дивно, якби вони дружили.

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

"Мене влаштовує їхнє спілкування між собою. Мені здається, якщо перша дружина буде дружити з моєю нинішньою, це не дуже правильно. Повинні бути точно не "військові дії", але й не дружба. Це два різних періоди життя, дві різні системи взаємин, різні жінки та різні погляди на світ", – говорить Олексій, пише kp.ua.

Ірина Горова

Раніше й Настя говорила, що у неї з Іриною Горовою немає жодних стосунків. А от з сином свого чоловіка Андрієм від попереднього шлюбу артистка чудово спілкується.

Зазначимо, що Настя Каменських і Потап розсекретили свої стосунки у травні два роки тому. У цей же день пара зіграла весілля. До Насті Потап протягом 14 років був одружений зі своєю бізнес-партнеркою Іриною Горовою. Подружжя не жило разом п'ять років і 2014-го офіційно розлучилося. У ексів є спільний син, 13-річний Андрій.

Потап із сином від Ірини Горової / instagram.com/realpotap

Нагадаємо, нещодавно дружина Остапчука відповіла на запитання, чи бачиться вона з дітьми чоловіка. Жінка говорить, що вони з дітлахами добре ладнають.

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