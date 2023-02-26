Саша Мудрая из "Холостяка-12" рассказала об американском бойфренде-миллионере

Финалистка романтического реалити "Холостяк-12" Саша Мудрая поделилась подробностями своих отношений с американцем по имени Мэтью.

По словам Мудрой, они начали встречаться в Киеве, где Мэтью жил и создавал IT-компанию. Судьба свела влюбленных по окончании "Холостяка". С началом полномасштабного вторжения мужчина уехал из Украины и позже помог выехать Саше. Сейчас Саша живет в Нью-Йорке, ее бойфренд снимает ей квартиру за восемь тысяч долларов в месяц.

Саша Мудрая / Фото: instagram.com/sasha__wise

В интервью Алине Доротюк Саша рассказала, что пока не может съездить к родным в Украину из-за документов, однако выходить замуж за Мэтью, чтобы получить необходимые бумажки, она тоже не хочет.

"У меня нет желания выходить замуж только ради документов и ради денег тоже. Мне нужно, чтобы человек был мой", — объяснила модель.

Саша Мудрая / Фото: instagram.com/sasha__wise

В то же время Мудрая поделилась, действительно ли любит Мэтью, или просто благодарна ему за помощь:

"Я не могу сказать вот так, что нет любви. Есть разница между тем, когда ты любишь человека и когда ты любишь, как к тебе этот человек относится. Когда ты влюбляешься в отношение его к тебе, когда он о тебе беспокоится. Это чувство покоя и безопасности, которое он мне дает, в это невозможно не влюбиться… А уж такие моменты, любовь… не знаю, мне просто хватило драмы, бабочек в животе в предыдущих отношениях… Когда смотришь на человека и тебя трясет… Я сейчас понимаю, что это было не о здоровых отношениях", — объяснила Саша.

Саша Мудрая / Фото: instagram.com/sasha__wise

Когда же ведущая поинтересовалась у Мудрой, правда ли, что ее американский бойфренд, который старше ее на 15 лет, миллионер, она ответила: "Угу". Я рассуждаю так, мне нравится интеллект. Да, деньги тоже нравятся. Я работаю даже с афирмациями, в которых говорю, что люблю деньги, а деньги любят меня. Они приходят в мою жизнь, я в их. В этом ничего плохого нет. Деньги - это энергия", — добавила Саша.

Напомним, что в США также находится другая участница "Холостяка-12" Виктория Варлей. Более того, в Америке актриса вышла замуж за бизнесмена.

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