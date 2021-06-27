Скандальный Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции

Рокер может быть заключен на срок до года.

Известный американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон, которому полиция выдала ордер на арест, намерен добровольно сдаться правоохранительным органам.

Эпатажного артиста, которого ранее обвинили в изнасиловании и жестоких издевательствах, могут посадить не за это, а за нападение, совершенное 2019 года. Тогда Мэнсон побил видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году.

Как пишет издание CNN, рокер намерен прибыть в полицейское управление Лос-Анджелеса в рамках соглашения между должностными лицами Нью-Гемпшира и адвокатом Мэнсона. Однако когда именно это произойдет — неизвестно.

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Отмечается, что музыканту грозит тюремное заключение сроком до года и штраф в размере до двух тысяч долларов.

Напомним, что тем временем вокруг Мэрилина Мэнсона разгорелся еще один скандал. Он начался после того, как екснаречена рокера заявила, что он несколько лет оскорблял и издевался над ней.

Впоследствии певица Фиби Бриджерс рассказала о "комнате для изнасилований" в доме Мэнсона.

В общем о физическое и психологическое насилие со стороны исполнителя рассказали уже более десятка женщин. Однако, сам музыкант утверждает, что такие заявления о насилии — это "ужасное искажение реальности". Звезда нанял круглосуточную охрану после обвинений в насилии.

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