Скандальний Мерилін Менсон має намір здатися поліції

Рокер може бути ув'язнений терміном до року.

Відомий американський рок-музикант Мерилін Менсон, якому поліція видала ордер на арешт, має намір добровільно здатися правоохоронним органам.

Епатажного артиста, якого раніше звинуватили у зґвалтуванні та жорстоких знущаннях, можуть ув'язнити не за це, а за напад, скоєний 2019 року. Тоді Менсон побив відеооператора під час концерту в Гілфорді 2019 року.

Як пише видання CNN, рокер має намір прибути в поліцейське управління Лос-Анджелеса в рамках угоди між посадовими особами Нью-Гемпшира і адвокатом Менсона. Однак коли саме це станеться - невідомо.

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Зазначається, що музиканту загрожує тюремне ув'язнення терміном до року і штраф в розмірі до двох тисяч доларів.

Нагадаємо, що тим часом навколо Мериліна Менсона розгорівся ще один скандал. Він почався після того, як екснаречена рокера заявила, що він декілька років ображав та знущався з неї.

Згодом співачка Фібі Бріджерс розповіла про "кімнату для зґвалтувань" в будинку Менсона.

Загалом про фізичне і психологічне насильство з боку виконавця розповіли вже більше десятка жінок. Однак, сам музикант стверджує, що такі заяви про насильство — це "жахливе спотворення реальності". Зірка найняв цілодобову охорону після звинувачень в насильстві.

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