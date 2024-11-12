Тина Кароль похвасталась ловкой стрельбой на полигоне ночью

Украинская певица Тина Кароль продолжает делиться, как проходит ее военная подготовка.

Так, в последнее время артистка радует поклонников не только творческим контентом, но и показывает настоящий пример для подражания. В частности, Тина еще раз присоединилась к учениям по владению оружием. И на этот раз она тренировалась ночью под наблюдением инструкторов, которых и поблагодарила. Своими профессиональными знаниями с исполнительницей уже не впервые делится команда "Резервист".

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

На изображении звезда в военной форме, арафатке, специальных наушниках и очках продемонстрировала все свое мастерство. Тем самым похвасталась умениями целиться из оружия по мишеням, лежа на земле в темноте. Также артистка уже научилась делать это сидя на коленях.

Напомним, еще летом этого года Тина Кароль успешно закончила курс по военной подготовке. В частности, артистка овладела тактической медициной по протоколу ASM MARCH, навыкам стрельбы и радиосвязи. Со временем звезда прошла дополнительные учения в лагере с другими женщинами от ветеранов "Азова" и также делилась фото с тренировок на полигоне.

Тина Кароль проходит курс военной подготовки от "Азова" - ЖВЛ представляет

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