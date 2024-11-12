Мадонна разошлась с младшим на 37 лет бойфрендом и удивила причиной

Американская поп-дива Мадонна разошлась с младшим на 37 лет бойфрендом Акимом Моррисом, с которым объявила об отношениях летом.

По крайней мере именно так утверждает источник изданию Daily Mail. Пара якобы разошлась еще в октябре, но не афишировала это. Инсайдер рассказал, что разрыв был неизбежен. Тем не менее, Мадонна и Аким Моррис разошлись на положительной ноте и не устраивали из этого драмы.

Также инсайдер раскрыл причину разрыва влюбленных. Оказалось, помешала большая разница в возрасте. Хотя, как известно, у Мадонны немалый опыт в подобных отношениях, ведь почти все ее избранники были значительно моложе. Впрочем, на этот раз паре помешал разный возраст.

Мадонна и Аким Моррис / Фото: instagram.com/madonna

"Мадонна столкнулась с той же проблемой с этим парнем, что и со всеми ее последними мужчинами. Разница в возрасте стала проблемой. Они из разных эпох", – утверждает инсайдер.

Напомним, недавно стало известно о разрыве других голливудских знаменитостей. Актер Ченнинг Татум разошелся с коллегой Зои Кравиц. Пара находилась в отношениях в течение трех лет и год в статусе обрученных.

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