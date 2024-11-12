Олю Полякову нагло ограбили: певица шокировала, как это произошло

Артистка заявила, что у нее также есть видео, как ее грабят.

Украинская певица Ольга Полякова сообщила, что с ней случился неприятный инцидент.

В Instagram-stories знаменитость рассказала, что ее нагло ограбили. У артистки украли телефон. Певица говорит, что выпустила его из рук. Тем временем рядом бежал мужчина, который подобрал устройство и сбежал с ним.

По словам Оли Поляковой, у нее есть видео, как вор совершает преступление. Пока что исполнительница думает, как ей лучше поступить. Певица планирует идти с этим видео в полицию, чтобы этим мужчиной занимались правоохранительные органы, или публиковали ролик в соцсетях, чтобы прославить лицо вора.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"У меня украли телефон, и у меня есть видео, как его воруют. Я сначала его уронила, а потом чувак бежал и его подобрал. И теперь у меня вопрос, а что мне делать? Идти с этим видео в полицию или писать ему объявление? Или делать его известным на весь Интернет? Что мне делать?" – шокировала артистка.

Напомним, не только украинские знаменитости становятся жертвами воров, но и голливудские. Недавно американская актриса Сара Джессика Паркер шокировала, как ее дом ограбили прямо перед Хэллоуином.

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