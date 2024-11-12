Олю Полякову нахабно пограбували: співачка шокувала, як це сталося

Артистка заявила, що в неї також є відео, як її грабують.
Українська співачка Оля Полякова повідомила, що з нею стався неприємний інцидент.
В Instagram-stories знаменитість розповіла, що її нахабно пограбували. В артистки поцупили телефон. Співачка говорить, що випустила його з рук. Тим часом поруч біг чоловік, який підібрав пристрій та втік із ним.
За словами Олі Полякової, в неї є відео, як крадій скоює злочин. Наразі виконавиця думає, як їй краще вчинити. Співачка планує йти з цим відео до поліції, аби цим чоловіком займалися правоохоронні органи, або ж публікували ролик у соцмережах, аби прославити обличчя крадія.
"У мене вкрали телефон, і в мене є відео, як його крадуть. Я спочатку його впустила, а потім чувак біг і його підібрав. І тепер в мене питання, а що мені робити? Йти з цим відео в поліцію, чи писати йому оголошення? Чи робити його відомим на весь Інтернет? Що робити?" – шокувала артистка.
Нагадаємо, не лише українські знаменитості стають жертвами крадіїв, а й голлівудські. Нещодавно американська акторка Сара Джессіка Паркер шокувала, як її будинок пограбували просто перед Геловіном.
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