Тина Кароль показала чем питается, чтобы быть стройной

Артистка поделилась с поклонниками фрагментом своего рациона питания.
Украинская певица Тина Кароль на сцене всегда выглядит безупречно.
Как уже не раз признавалась артистка, быть всегда стройной и красивой ей помогают спорт и правильное питание. В своем Telegram-канале Кароль показала, чем обычно питается.
Тина обнародовала фотографию, на которой изображены вареные яйца. По словам певицы, во время путешествий особенно тяжело соблюдать режим, ведь не всегда можно найти белок, который помогает в похудении:
"Это что-то о путешествии и режиме. Ничто так не губит красоту и тонус, как углеводы. Уменьшая их, получаешь результаты age control. Да, сложно, когда постоянные стрессы, держаться. Но сложнее смотреть на себя в зеркало когда там что-то, а не ты! Короче, найти такой белок – это квест. Но приятно потом", — подписала фото Кароль.
Напомним, месяц назад Тина Кароль в колготах со стрелками и в одном лишь пиджаке снялась в откровенной фотосессии. Артистка продемонстрировала безупречную фигуру.
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