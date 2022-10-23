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Тина Кароль показала чем питается, чтобы быть стройной

Тина Кароль показала чем питается, чтобы быть стройной

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Тина Кароль показала чем питается, чтобы быть стройной

Тина Король / Фото: t.me/tinakarolofficial

Артистка поделилась с поклонниками фрагментом своего рациона питания.

Украинская певица Тина Кароль на сцене всегда выглядит безупречно.

Как уже не раз признавалась артистка, быть всегда стройной и красивой ей помогают спорт и правильное питание. В своем Telegram-канале Кароль показала, чем обычно питается.

Тина Король / © t.me/tinakarolofficial
Тина Король / Фото: t.me/tinakarolofficial

Тина обнародовала фотографию, на которой изображены вареные яйца. По словам певицы, во время путешествий особенно тяжело соблюдать режим, ведь не всегда можно найти белок, который помогает в похудении:

"Это что-то о путешествии и режиме. Ничто так не губит красоту и тонус, как углеводы. Уменьшая их, получаешь результаты age control. Да, сложно, когда постоянные стрессы, держаться. Но сложнее смотреть на себя в зеркало когда там что-то, а не ты! Короче, найти такой белок – это квест. Но приятно потом", — подписала фото Кароль.

Тина Король / © t.me/tinakarolofficial
Тина Король / Фото: t.me/tinakarolofficial

Напомним, месяц назад Тина Кароль в колготах со стрелками и в одном лишь пиджаке снялась в откровенной фотосессии. Артистка продемонстрировала безупречную фигуру.

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