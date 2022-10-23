Тіна Кароль показала чим харчується, аби бути стрункою

Українська співачка Тіна Кароль на сцені завжди має бездоганний вигляд.

Як вже не раз зізнавалася артистка, бути завжди стрункою та гарною їй допомагають спорт та правильне харчування. У своєму Telegram-каналі Кароль показала, чим зазвичай харчується.

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Тіна оприлюднила світлину, на якій зображені варені яйця. За словами співачки, під час подорожей особливо важко дотримуватись режиму, адже не завжди можна знайти білок, який допомагає у схудненні:

"Це щось про подорож та режим. Ніщо так не губить красу та тонус, як вуглеводи. Зменшуючи їх, отримуєш результати age control. Так, складно, коли постійні стреси, триматись. Але складніше дивитись на себе в дзеркало коли там щось, а не ти! Коротше, знайти такий білок – це квест. Але приємно потім", - підписала фото Кароль.

Фото: t.me/tinakarolofficial

Нагадаємо, місяць тому Тіна Кароль у колготах зі стрілками та в самому лише піджаку знялася у відвертій фотосесії. Артистка продемонструвала бездоганну фігуру.

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