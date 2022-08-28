Тина Кароль в игривом платье выступила перед бойцами ВСУ

Певица Тина Кароль вернулась в Украину и сразу отправилась на передовую к нашим бойцам.

Тина Кароль, которая активно давала благотворительные концерты в Европе, вернулась в Украину.

После возвращения на родину артистка отправилась к нашим защитникам и выступила перед бойцами ВСУ. Для такого особого концерта Кароль выбрала игривое длинное платье от украинского бренда OL'GA BILAN нежно-сиреневого цвета в цветочный принт.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Кадрамы с концерта Кароль поделилась в своем Instagram. Звезда запостила несколько фото и видео, на которых исполняет свои самые известные песни. В частности, композицию "Закрыли твої очі" Тина посвятила погибшим украинским военным, которые положили свои жизни за нашу свободу.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

"Вы герои! Еще раз вам мои аплодисменты, мой поклон вам! Респект. Есть песня, которую я посвящаю тем, кого нет и всегда мы будем помнить тех, кого нет. Тех, кто отдал свое сердце, свою душу, свою жизнь .Эти люди, они всегда будут нас обогревать и вести за собой. Герои не умирают, никогда!" – сказала, прежде чем начать петь, Тина.

Напомним, что ранее украинская исполнительница Тина Кароль приобщилась к уникальному перформансу, в котором предстала в виде 4D-голограммы. Артистка в платье шоколадного цвета в виде цифровой голограммы исполнила гимн Украины.

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