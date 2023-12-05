Умер известный актер из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Умер украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов.

Печальное известие в своем Facebook сообщила пресс-служба Первого академического театра для детей и юношества во Львове, где Сергей сыграл более ста ролей. Отмечается, что актера не стало 2 декабря в его любимом городе Никополь Днепропетровской области.

Сергей Кустов / Фото: Facebook.com/TheFirstTheatre

"Ушел в засветы наш народный артист Украины Сергей Павлович Кустов – эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник. Сергей Павлович посвятил нашему театру 55 лет своей жизни, за это время сыграл более 100 ролей, среди которых самыми выдающимися были роли Гамлета, Голохвастова в спектакле "За двумя зайцами", Робин Гуда и Лукаша в "Лесной песне", говорится в публикации театра.

Сергей Кустов / Фото: Facebook.com/TheFirstTheatre

Большинство своей жизни народный артист Украины посвятил игре в театре. В частности, любил детские представления. По словам пресс-службы театра, он никогда "не чувствовал "неполноценности" в своей работе в "детском" театре, обожал играть в спектаклях для детей".

Так, за плечами Кустова множество перевоплощений. Впрочем, народный артист Украины навсегда останется в сердцах поклонников знаменитых фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера", "Возвращение мушкетеров", где сыграл эпизодические роли.

Сергей Кустов / Фото: Facebook.com/TheFirstTheatre

По желанию самого Сергея Павловича, его похоронят в Никополе, где он провел последние дни своей жизни.

Напомним, 1 ноября не стало известного украинского телеведущего и новостного диктора Анатолия Васяновича. Ближайшее окружение прокомментировало печальное известие.

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