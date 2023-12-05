Помер відомий актор з фільму "Д'Артаньян та три мушкетери"

Сергія Кустова не стало на 77-му році життя.

Помер український актор театру, кіно і телебачення Сергій Кустов.

Сумну звістку у своєму Facebook повідомила пресслужба Першого академічного театру для дітей та юнацтва у Львові, де Сергій відіграв понад сто ролей. Зазначається, що актора не стало 2 грудня в його улюбленому місті Нікополь Дніпропетровської області.

Сергій Кустов / Фото: Facebook.com/TheFirstTheatre

"Відійшов у засвіти наш народний артист України Сергій Павлович Кустов – епоха історії театрального Львова та цілої країни, наш старший колега, друг та наставник. Сергій Павлович присвятив нашому театру 55 років свого життя, за цей час зіграв понад 100 ролей, серед яких найвизначнішими були ролі Гамлета, Голохвастова у виставі "За двома зайцями", Робін Гуда та Лукаша у "Лісовій пісні", – йдеться у публікації театру.

Сергій Кустов / Фото: Facebook.com/TheFirstTheatre

Більшість свого життя народний артист України присвятив грі в театрі. Зокрема, любив дитячі вистави. За словами пресслужби театру, він ніколи "не відчував "меншовартості" в своїй роботі в "дитячому" театрі, обожнював грати у виставах для дітей".

Так, за плечима Кустова безліч перевтілень. Втім, народний артист України назавжди залишиться в серцях прихильників славнозвісних фільмів "Д'Артаньян і три мушкетери", "Повернення мушкетерів", де зіграв епізодичні ролі.

Сергій Кустов / Фото: Facebook.com/TheFirstTheatre

За бажанням самого Сергія Павловича, його поховають у Нікополі, де й він провів останні дні свого життя.

Нагадаємо, 1 листопада не стало відомого українського телеведучого та диктора новин Анатолія Васяновича. Найближче оточення прокоментувало сумну звістку.

Читайте також: