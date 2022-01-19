В Сети обсуждают редкое фото Тины Кароль с родителями, братом и сыном

Снимок сделан во время одного из семейных вечеров.
Для певицы Тины Кароль ее семья – это сокровенное.
Поэтому снимками с родными артистка делится не так часто. Впрочем, в Сети появилось действительно редкое фото звезды с ее близкими. Так, на официальном фан-странице Кароль в Instagram обнародовали кадр, где Тина предстала со своими родителями, родным братом и сыном. Снимок сделан во время одного из семейных вечеров, где близкие просматривали, похоже, фото или видео на ноутбуке.
"Семья", – подписали кадр фанаты певицы.
Пользователи принялись обсуждать публикацию в комментариях: "Впервые вижу это невероятное фото", "Такие солнышки", "Ой, какое теплое фото", "Нет никого дороже семьи".
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