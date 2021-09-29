В Сети показали, где находится киевская квартира Оли Поляковой

Дом артистки расположен в самом центре Киева.
У популярной певицы Оли Поляковой, которая недавно рассказала, как 16-летняя Маша послала ее куда подальше, есть два жилища.
Как говорится в программе "Викриття", артистка периодически живет в квартире, расположенной в самом центре Киева. Певица владеет элитными апартаментами на пятом этаже, которые находятся напротив Нацбанка по улице Институтской.
К слову, в киевской квартире певица периодически сталкивается с проблемами. Весной у нее протекает крыша. Но в этом году в ее апартаментах обвалился потолок.
Однако, похоже, певица решила решить эту проблему. Вероятно, она настраивает над своей квартирой целый этаж, чем значительно расширит свои владения.
Однако, рабочие говорят, что они просто ремонтируют крышу. Средства для строительства собирали всем домом.
Хотя местные жители сообщили, что Полякова уже приводы архитектора и выясняла, что можно перепланировать.
Кстати, у знаменитости также есть загородная вилла на берегу Днепра. Она расположена в 80 км от Киева, недалеко от затопленной Гусинской церкви.
Напомним, недавно Оля Полякова вспомнила разговор с дочерью о ее творчестве. Оля добавила, что она может это не принимать, но не может не поддержать своего ребенка.