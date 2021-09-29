В Сети показали, где находится киевская квартира Оли Поляковой

Дом артистки расположен в самом центре Киева.

У популярной певицы Оли Поляковой, которая недавно рассказала, как 16-летняя Маша послала ее куда подальше, есть два жилища.

Как говорится в программе "Викриття", артистка периодически живет в квартире, расположенной в самом центре Киева. Певица владеет элитными апартаментами на пятом этаже, которые находятся напротив Нацбанка по улице Институтской.

Киевская квартира Оли Поляковой / скриншот с видео

К слову, в киевской квартире певица периодически сталкивается с проблемами. Весной у нее протекает крыша. Но в этом году в ее апартаментах обвалился потолок.

Однако, похоже, певица решила решить эту проблему. Вероятно, она настраивает над своей квартирой целый этаж, чем значительно расширит свои владения.

Квартира Оли Поляковой / скриншот с видео

Однако, рабочие говорят, что они просто ремонтируют крышу. Средства для строительства собирали всем домом.

Квартира Оли Поляковой / скриншот с видео

Хотя местные жители сообщили, что Полякова уже приводы архитектора и выясняла, что можно перепланировать.

Квартира Оли Поляковой / скриншот с видео

Кстати, у знаменитости также есть загородная вилла на берегу Днепра. Она расположена в 80 км от Киева, недалеко от затопленной Гусинской церкви.

Загородная вилла Оли Поляковой / скриншот с видео

Напомним, недавно Оля Полякова вспомнила разговор с дочерью о ее творчестве. Оля добавила, что она может это не принимать, но не может не поддержать своего ребенка.

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