У Мережі показали, де розташована київська квартира Олі Полякової

Будинок артистки розташований у самому центрі Києва.
Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно розповіла, як 16-річна Маша послала її куди подалі, має дві оселі.
Як йдеться у програмі "Викриття", артистка періодично мешкає у квартирі, що розташована в самому центрі Києва. Так, співачка володіє елітними апартаментами на п'ятому поверсі, що знаходяться навпроти Нацбанку по вулиці Інститутській.
До слова, в київській квартирі співачка періодично стикається з проблемами. Щовесни в неї протікає дах. Та цього року у її апартаментах обвалилась стеля.
Проте, схоже, співачка надумала розв'язати цю проблему. Ймовірно, вона набудовує над своєю квартирою цілий поверх, чим значно розширить свої володіння.
Однак, робітники говорять, що вони просто ремонтують дах. Кошти для будівництва збирали усім будинком.
Хоча місцеві жителі повідомили, що Полякова вже приводи архітектора та з'ясовувала, що можна перепланувати.
До речі, знаменитість також має заміську віллу на березі Дніпра. Вона розташована у 80 км від Києва, неподалік затопленої Гусинської церкви.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова пригадала розмову з донькою щодо її творчості. Оля додала, що вона може це не схвалювати, але не може не підтримати свою дитину.