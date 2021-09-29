У Мережі показали, де розташована київська квартира Олі Полякової

Будинок артистки розташований у самому центрі Києва.

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно розповіла, як 16-річна Маша послала її куди подалі, має дві оселі.

Як йдеться у програмі "Викриття", артистка періодично мешкає у квартирі, що розташована в самому центрі Києва. Так, співачка володіє елітними апартаментами на п'ятому поверсі, що знаходяться навпроти Нацбанку по вулиці Інститутській.

Київська квартира Олі Полякової / скріншот з відео

До слова, в київській квартирі співачка періодично стикається з проблемами. Щовесни в неї протікає дах. Та цього року у її апартаментах обвалилась стеля.

Проте, схоже, співачка надумала розв'язати цю проблему. Ймовірно, вона набудовує над своєю квартирою цілий поверх, чим значно розширить свої володіння.

Квартира Олі Полякової / скріншот з відео

Однак, робітники говорять, що вони просто ремонтують дах. Кошти для будівництва збирали усім будинком.

Квартира Олі Полякової / скріншот з відео

Хоча місцеві жителі повідомили, що Полякова вже приводи архітектора та з'ясовувала, що можна перепланувати.

Квартира Олі Полякової / скріншот з відео

До речі, знаменитість також має заміську віллу на березі Дніпра. Вона розташована у 80 км від Києва, неподалік затопленої Гусинської церкви.

Заміська вілла Олі Полякової / скріншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова пригадала розмову з донькою щодо її творчості. Оля додала, що вона може це не схвалювати, але не може не підтримати свою дитину.

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