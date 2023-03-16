Виктория и Дэвид Бекхэм растрогали, как в тандеме занимаются спортом

Известные британские супруги, дизайнер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм любят проводить время вместе.

И речь идет не только об общем досуге. Так, влюбленные даже спортом занимаются вместе. Что и продемонстрировала Виктория на странице в Instagram. В фотоблоге знаменитость запостила короткое видео, на котором показала общую тренировку с мужем Дэвидом.

В ролике пара лежит на полу, держится за руки и качает нижний пресс. "Хорошего понедельника в четверг! Плейлист – мужа", — подписала видео Виктория и вместе с тем рассказала, под какую музыку ее возлюбленному нравится заниматься спортом.

Поклонники четы Бекхэм не стали скрывать восторга от их тандема: "Вы действительно любите друг друга! Сохраняя магию в реальном мире, день за днем!", "Те, кто занимаются вместе, остаются вместе", "прекрасно, что вы оба поддерживаете друг друга в упражнениях".

Напомним, ранее Виктория Бекхэм насмешила забавным семейным видео, на котором ее муж Дэвид Бекхэм искусно жарит блины. При этом дизайнер рассмешила фанатов своим выражением лица.

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