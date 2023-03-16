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Вікторія та Девід Бекхеми замилували, як в тандемі займаються спортом

Вікторія та Девід Бекхеми замилували, як в тандемі займаються спортом

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1099
Час на прочитання
1 хв
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Вікторія та Девід Бекхеми замилували, як в тандемі займаються спортом

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Подружжя продемонструвало спільне тренування.

Відоме британське подружжя, дизайнерка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем полюбляють проводити час разом.

І йдеться не лише про спільне дозвілля. Так, закохані навіть спортом займаються разом. Що й продемонструвала Вікторія на сторінці в Instagram. У фотоблогу знаменитість запостила коротке відео, на якому показала спільне тренування з чоловіком Девідом.

У ролику пара лежить на підлозі, тримається за руки та качає нижній прес. "Гарного понеділка у четвер! Плейлист - чоловіка", - підписала відео Вікторія і разом з тим розповіла, під яку музику її коханому подобається займатися спортом.

Шанувальники Бекхемів не стали приховувати захвату від їхнього тандему: "Ви дійсно кохаєте одне одного! Зберігаючи магію в реальному світі, день за днем!", "Ті, хто займаються разом, залишаються разом", "чудово, що ви обоє підтримуєте одне одного у вправах".

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем насмішила кумедним сімейним відео, на якому її чоловік Девід Бекхем майстерно смажить млинці. При цьому дизайнерка розсмішила фанів своїм виразом обличчя.

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Дата публікації
Перегляди
1099
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