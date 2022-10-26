Владимир Остапчук развелся с Кристиной Горняк – СМИ

Украинский ведущий Владимир Остапчук расстался с женой, нотариусом Кристиной Горняк.

Супруги уже успели официально расторгнуть брак. Документы о разводе Кристина и Владимир получили несколько недель назад.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

О разводе пара сообщило близкое окружение пары Telegram-канала "Культурная Прачечная".

В общем, слухи о проблемах в отношениях Владимира и Кристины начали распространяться еще больше месяца назад, ведь влюбленные вообще перестали делиться общим контентом. Тогда телеведущий Слава Демин подтвердил, что у пары действительно не все сладко, и они даже живут отдельно.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/kristygor

Также подтверждением того, что у супругов не все хорошо стало то, что они не поздравили друг друга с днем рождения и годовщиной их свадьбы.

Кристина же недавно отдыхала на острове Миконос. Как раньше делилась с поклонника нотариус, именно туда она поехала бы на следующий же день, если бы рассталась с Владимиром. В общем, Кристина отдыхала на острове без мужа.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/kristygor

Сами же супруги вообще не комментируют, что происходит в их отношениях.

Отметим, Кристина стала второй супругой Владимира. Вместе они прожили в браке почти два года и даже начали строить семейное гнездышко.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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