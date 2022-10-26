Пионтковский дал прогноз, кто и когда снесет режим Путина

У россиян пропало желание воевать и их недовольство властью растет.

После поражения РФ в войне против Украины мобилизованные россияне вернутся домой и снесут режим Владимира Путина.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский на канале Freeдом.

"Из 25 миллионов (заявленный мобилизационный ресурс РФ - ред.) подавляющее большинство воевать не хотят. Все, кто хотели - уже похоронены. Избежать мобилизации хотели все. Уехало по одним оценкам 200 тысяч, а максимально доходит до 700. Уехали люди, имеющие деньги, зарубежные паспорта, профессиональные навыки, позволяющие работать за рубежом... А в "мобики" попала "рабоче-крестьянская Россия"... В окраинных районах России, особенно национальных окраинах - бурятов, тувинцев, дагестанцев с большим удовольствием мобилизуют. И даже заключенных, неграждан России, среднеазиатских мигрантов", - отметил он.

Политолог провел параллели с революцией 1917 года в Российской империи:

"Когда уцелевшие "мобики" вернутся после поражения России, как крестьянские "мобики" в 1917 году вернулись с винтовками в Петроград, тогда в России возникнет настоящий социальный взрыв и революционная ситуация. Когда их еще больше поляжет в украинских полях, и Россия потерпит поражение, вернувшиеся "мобики" с удовольствием пойдут пограбить Рублевку. Найдутся у них замечательные лидеры и проповедники и с удовольствием расправятся с этой властью".

По мнению Пионтковского, поражение в войне - это единственный фактор, который "может нанести поражение российской власти".

Напомним, ранее директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал, что окружение президента России Владимира Путина начинает "раскачивать лодку", чтобы заставить его избрать себе преемника и уйти в отставку.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко спрогнозировал, что окружение Путина в скором времени начнет вести за его спиной переговоры с Западом о капитуляции.

В свою очередь, российский оппозиционер Марк Фейгин рассказал, что Владимир Путин отчаянно хочет посадить Украину за стол переговоров, чтобы выиграть время для усиления войск.

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