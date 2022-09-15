Окружение намекает Путину на отставку, процессы уже запущены – эксперт

Окружение президента России Владимира Путина начинает "раскачивать лодку", чтобы заставить его избрать себе преемника и уйти в отставку

Об этом рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский на Youtube-канале ТСН.

По его словам, в Российской Федерации на сегодняшний день соревнуются за власть несколько группировок, в состав которых входят военные, политические деятели и спецслужбисты.

"Когда впервые Путин планировал транзит власти, он планировал на свое место Сергея Иванова (накануне выборов 2008 года – ред.). Он уже объявил, что Иванов мой преемник. И потом, когда зашел в кабинет к Сергею Иванову, увидел, что у Иванова в очереди стоит все его окружение. Путин вышел, сказал — хорошо, и преемником стал Медведев. Потому кого Путин определит своим преемником — никто не понимает. Его окружение ему намекает — уважаемый диктатор, или добровольно, или сейчас поднимется очень мощный скандал", — рассказал он.

Лисянский указал на признак того, что дела Путина в России пошатнулись:

"Даже Comedy Club начали насмехаться над положением дел в Российской Федерации. Comedy Club — это "Газпром медиа", они не независимы... Элиты дали сигнал. Сейчас будут "раскачивать лодку" Путина, если она не согласится добровольно уйти в отставку".

Как отметил эксперт, президент РФ "может не согласиться, но к нему пойдут какие-нибудь советники, скажут — вы же понимаете, такая ситуация..."

"Там идут политические игры, направленные на транзит и смену власти... То, что эти процессы запущены – 100%", – убежден Лисянский.

Напомним, что в России уже даже представители власти начинают публично выражать недовольство политикой Владимира Путина. В начале сентября группа депутатов из Санкт-Петербурга обратилась в Госдуму РФ с предложением отстранить Путина от должности президента. Они обвиняют главу Кремля в государственной измене. Они отметили, что решение Путина о начале войны привело к:

1) гибели российских военных,

2) проблемам в российской экономике,

3) расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза).

В результате депутатов вызвали в полицию, на нескольких составили протоколы о "дискредитации" армии.

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