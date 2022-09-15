Оточення натякає Путіну на відставку, процеси вже запущені - експерт

Оточення президента Росії Володимира Путіна починає "розгойдувати човен", щоб примусити його обрати собі наступника і піти у відставку

Про це розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський на Youtube-каналі ТСН.

За його словами, в Російській Федерації на сьогоднішній день змагаються за владу декілька угрупувань, до складу яких входять військові, політичні діячі і спецслужбісти.

"Коли вперше Путін планував транзит влади, він планував на своє місце Сергія Іванова (напередодні виборів 2008 року - ред.). Він вже оголосив, що Іванов мій наступник. І потім, коли зайшов у кабінет до Сергія Іванова, побачив, що в Іванова в черзі стоїть все його оточення. Путін вийшов, сказав - добре, і наступником став Мєдвєдєв. Тому кого Путін визначить своїм наступником - ніхто не розуміє. Його оточення йому натякає - шановний диктаторе, або добровільно, або зараз підніметься дуже потужний скандал", - розповів він.

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Лисянський вказав на ознаку того, що справи Путіна в Росії похитнулись:

"Навіть Comedy Club почали глузувати зі стану справ у Російській Федерації. Comedy Club - це "Газпром медіа", вони не незалежні... Еліти дали сигнал. Зараз будуть "розгойдувати човен" Путіна, якщо він не погодиться добровільно піти у відставку".

Як зазначив експерт, президент РФ "може не погодитись, але до нього підуть якісь радники, скажуть - ви ж розумієте, така ситуація..."

"Там йдуть політичні ігри, направлені на транзит і зміну влади... Те, що ці процеси запущені - 100%", - переконаний Лисянський.

Нагадаємо, що в Росії вже навіть представники влади починають публічно висловлювати невдоволення політикою Володимира Путіна. На початку вересня група депутатів із Санкт-Петербурга звернулася до Держдуми РФ з пропозицією відсторонити Путіна від посади президента. Вони звинувачують очільника Кремля у державній зраді. Вони зазначили, що рішення Путіна про початок війни призвело до:

1) загибелі російських військових,

2) проблем у російській економіці,

3) розширення НАТО (кордон з НАТО збільшився у 2 рази).

В результаті депутатів викликали до поліції, на кількох склали протоколи про "дискредитацію" армії.

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