Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена экс-мужа Ани Лорак на фоне слухов об их разводе показалась без кольца

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
832
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жена экс-мужа Ани Лорак на фоне слухов об их разводе показалась без кольца

Жена Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В своем фотоблоге Лилия засветила руку, на которой уже нет обручального кольца.

Жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Лилия на фоне слухов о разводе с мужем показалась без кольца на безымянном пальце.

В своем Instagram она показала видео, на котором находится рядом с дочерью от предыдущих отношений. Лежа на диване, они создали форму сердечка с помощью рук. На этом моменте в кадре хорошо виден безымянный палец правой руки жены Мурата Налчаджиоглу. Впрочем, внимательные поклонники не заметили обручального кольца.

Жена Мурата Налчаджиоглу Лилия / © instagram.com/__l_i_l_i_a___
Жена Мурата Налчаджиоглу Лилия / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Отметим, что Лилия вышла замуж за экс-мужа Ани Лорак летом этого года, а после свадьбы взяла фамилию мужа Налчаджиоглу. Однако в последнее время не утихает волна сплетен о разводе пары. Супруги удалили общие фото и отписались друг от друга в соцсетях. В настоящее время бизнесмен Налчаджиоглу находится в Турции. До сих пор никаких официальных заявлений они не делали.

Напомним, недавно сама бывшая турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Ани Лорак неожиданно отреагировала на вероятный развод экс-супруга с женой-украинкой.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
832
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация