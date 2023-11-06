Жена экс-мужа Ани Лорак на фоне слухов об их разводе показалась без кольца

В своем фотоблоге Лилия засветила руку, на которой уже нет обручального кольца.

Жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Лилия на фоне слухов о разводе с мужем показалась без кольца на безымянном пальце.

В своем Instagram она показала видео, на котором находится рядом с дочерью от предыдущих отношений. Лежа на диване, они создали форму сердечка с помощью рук. На этом моменте в кадре хорошо виден безымянный палец правой руки жены Мурата Налчаджиоглу. Впрочем, внимательные поклонники не заметили обручального кольца.

Жена Мурата Налчаджиоглу Лилия / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Отметим, что Лилия вышла замуж за экс-мужа Ани Лорак летом этого года, а после свадьбы взяла фамилию мужа Налчаджиоглу. Однако в последнее время не утихает волна сплетен о разводе пары. Супруги удалили общие фото и отписались друг от друга в соцсетях. В настоящее время бизнесмен Налчаджиоглу находится в Турции. До сих пор никаких официальных заявлений они не делали.

Напомним, недавно сама бывшая турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Ани Лорак неожиданно отреагировала на вероятный развод экс-супруга с женой-украинкой.

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