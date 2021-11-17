Беларусь перекрыла транзит нефти в Польшу "из-за внепланового ремонта"

Поставки нефти обещают возобновить через трое суток.

Транзит нефти через Беларусь в направлении Польши временно остановлен из-за ремонта на одной из ветвей.

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на официального представителя "Транснефти" Игоря Демина.

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Остановка обусловлена тем, что белорусское транзитное предприятие «Гомельтранснефть» приступило к ремонту на одной из линий. Возобновить транзит нефти планируют через несколько дней.

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начала внеплановый ремонт на одной из ветвей магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамового Залога (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановая задача месяца не пересматривается", — сообщил Демин.

Напомним, ЕС расширил критерии введения санкций против режима Лукашенко из-за миграционного кризиса в стране. Штрафные меры будут применены к любому, участвующему в перевозке мигрантов в Беларусь. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перекроет газопровод "Ямал-Европа" в случае, если Европа решит таки установить строгие санкции.

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