Білорусь перекрила транзит нафти до Польші "через позаплановий ремонт"

Білорусь перекрила транзит нафти до Польші "через позаплановий ремонт"

Постачання нафти обіцяють відновити через три доби.

Транзит нафти через Білорусь у напрямку Польщі тимчасово зупинено через ремонт на одній із гілок.

Про це повідомляє російський РБК з посиланням на офіційного представника «Транснафти» Ігоря Дьоміна.

Також читайте Підписали контракти: Росія заявила про готовність надати Лукашенку винищувачі та систему ППО

Зупинка обумовлена тим, що білоруське транзитне підприємство «Гомельтранснафта» розпочало ремонт на одній з ліній. Відновити транзит нафти планують за кілька днів.

"З учорашнього дня "Гомельтранснафта" розпочала позаплановий ремонт на одній із гілок магістрального нафтопроводу "Дружба", обмеживши прокачування у напрямку Адамової Застави (Польща) орієнтовно на три доби, при цьому планове завдання місяця не переглядається", — повідомив Дьомін.

Нагадаємо, ЄС розширив критерії запровадження санкцій проти режиму Лукашенка через міграційну кризу в країні. Штрафні заходи будуть застосовані до будь-якого, що бере участь у перевезенні мігрантів до Білорусі. Натомість самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перекриє газопровід "Ямал-Європа" у разі, якщо ЄС вирішить таки встановити суворі санкції.

Читайте також:

Шмигаль повідомив, що до України вже прямують кораблі з вугіллям

Франція закликала Путіна використати свій вплив на Лукашенка, аби зупинити міграційний колапс