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Білорусь перекрила транзит нафти до Польші "через позаплановий ремонт"

Білорусь перекрила транзит нафти до Польші "через позаплановий ремонт"

Associated Press

Постачання нафти обіцяють відновити через три доби.

Транзит нафти через Білорусь у напрямку Польщі тимчасово зупинено через ремонт на одній із гілок.

Про це повідомляє російський РБК з посиланням на офіційного представника «Транснафти» Ігоря Дьоміна.

Зупинка обумовлена тим, що білоруське транзитне підприємство «Гомельтранснафта» розпочало ремонт на одній з ліній. Відновити транзит нафти планують за кілька днів.

"З учорашнього дня "Гомельтранснафта" розпочала позаплановий ремонт на одній із гілок магістрального нафтопроводу "Дружба", обмеживши прокачування у напрямку Адамової Застави (Польща) орієнтовно на три доби, при цьому планове завдання місяця не переглядається", — повідомив Дьомін.

Нагадаємо, ЄС розширив критерії запровадження санкцій проти режиму Лукашенка через міграційну кризу в країні. Штрафні заходи будуть застосовані до будь-якого, що бере участь у перевезенні мігрантів до Білорусі. Натомість самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перекриє газопровід "Ямал-Європа" у разі, якщо ЄС вирішить таки встановити суворі санкції.

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