Шмигаль сообщил, что в Украину уже идут корабли с углем: когда ждать

Шмигаль сообщил, что в Украину уже идут корабли с углем: когда ждать

Предполагается, что судов, наполненных углем, будет семь.

Денис Шмигаль во время рабочей поездки в Тернопольскую область заявил, что правительство ожидает семь кораблей с углем, которые должны прибыть в Украину уже в конце ноября или начале декабря.

Об этом сообщает УНИАН.

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Шмигаль отметил, что угольные станции в Украине продолжают работу, но в эконом-режиме.

"Угольные станции работают, но сейчас идет режим экономии находящегося на складах угля в ожидании тех семи кораблей, которые везут уголь в Украину. В принципе, мы ожидаем, что до конца этого месяца – в начале следующего месяца уголь в Украине уже будет, и мы выйдем на стандартные параметры", – сказал премьер-министр Украины.

Напомним, с 1 ноября Россия перестала поставлять уголь в Украину. В результате этого, 23 украинских блока ТЭС оказались под угрозой полной остановки. Однако премьер-министр Украины ранее заверил, что угля хватит на весь сезон, ведь поставки в Украину продолжаются: и морем, и железной дорогой.

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