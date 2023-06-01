Цены на черешню и клубнику: когда украинцам ждать удешевления

В Украине взлетела цена на черешню. В целом, стоимость черешни на рынках достигает до 1200 гривен за килограмм. Однако аграрные эксперты уверяют, что ситуация нормализуется.

Об этом пишет Аgronews.ua

"Ситуация с клубникой улучшается, и с наступлением более теплой погоды на рынке начинает появляться клубника отечественного производителя. Также наблюдается стабильный импорт. Цены на клубнику будут доступны, они снижаются каждую неделю. Сейчас можно купить клубнику за 100-120 грн/кг против 140-180 грн/кг в первой половине мая. Что касается цен на черешню, то они действительно высокие, но и предложение товара небольшое. Увеличение поставок черешни будет с середины июня", – рассказал аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Максим Гопка.

По мнению эксперта, затяжная прохладная и дождливая весна повлияла не только на урожай, но и на себестоимость производства.

"Тепличные хозяйства использовали больше дополнительных источников энергии, что влияет на конечную цену для потребителя. Что касается урожайности, то уже можно делать предположение, что косточковых в этом году, скорее всего, будет меньше, чем в прошлом. Заморозки в начале мая существенно повлияли на урожай", – объяснил эксперт.

Руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев рассказал, что сезон клубники в 2023 году наступит примерно на 2 недели позже.

"Пока цены снижаются. По нашим оценкам, если не будет существенных природных катаклизмов, минимальных значений в текущем сезоне они достигнут через 2-3 недели. При этом нельзя утверждать, что цены на ягоды будут ниже, чем в предыдущие годы и клубника будет стоить дешевле 50 гривен за кило. Подобным прогнозам не способствуют ни погодные условия этой весной, ни ситуация с большими площадями оккупированных территорий на юге нашего государства", – подытожил он.

Относительно черешни эксперт напомнил, что в прошлом году сезон в Украине начался в первых числах июня. Тогда партии украинской черешни мелкой, ранних сортов продавались 50-70 гривен за килограмм. Импортная черешня из Турции и Испании реализовывалась в диапазоне 220-280 гривен. Однако крупных партий импортной черешни в конце мая прошлого года в Украине не было.

"В настоящее время на рынках Украины предлагается черешня из Узбекистана от 220 грн за кг, Турции – от 300 грн за кг и Испании – от 450 грн. На розничных рынках продавцы еще распродают черешню из прошлых партий и продолжают удерживать ценники 750-800 грн", – объяснил Александр Хорев.

Но, по словам эксперта, это вопрос нескольких дней, и цены на первые косточковые будут и дальше стремительно снижаться. Что касается украинской черешни ранних сортов с южных территорий Украины, которые не оккупированы, то там она ожидается ближе к началу лета.

По прогнозам Максима Гопки, существенное предложение из Херсона, которое было до войны, не следует ожидать еще как минимум год после деоккупации. Заминированные территории и постоянные обстрелы создают огромные опасности.

"К сожалению, даже после полной деоккупации юга, то Херсон сразу не сможет составить большой конкуренции. Однако в определенной степени это облегчает работу соседних регионов, таких как Николаев, Одесса. В этом году фиксируется увеличение активности в выращивании бахчевых культур в этих областях", — подытожил он.

Напомним, за год в Украине цены на продукты выросли на 21,7%. Больше всего подорожали яйца – на 129,3%.