Что будет с курсом валют до конца 2023 года: экономист дал прогноз

Экономист Олег Пендзин считает, что курс валют в Украине до конца 2023 года будет сохраняться на том уровне, который есть сегодня. По его словам, этим летом ситуация также должна быть стабильной.

В комментарии ТСН.ua экономист отметил, что валютные резервы в Украине сейчас беспрецедентны – 37 млрд долларов.

"Национальный банк Украины ведет достаточно четкую политику. Поэтому в данной ситуации я думаю, что курс будет сохраняться на том уровне, который у нас есть сегодня. Они его будут держать, несмотря ни на что. Лето это вообще период инфляции, так что летом все точно будет более или менее стабильно. То, что происходит в Украине, оно очень многофакторное. Все очень сильно будет зависеть и от успешного контрнаступления”, – сказал Олег Пендзин.

По словам экономиста, ситуация на валютном рынке будет зависеть от реакции мирового сообщества на события в Украине и скорости деоккупации украинских территорий.

Актуальный курс валют: сколько стоят доллар, евро и злотый 9 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 9 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подорожало на 8 коп. Злотый – 1 коп.

Курс доллара:

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро:

1 евро – 39,26 грн (+8 коп.)

Курс злотого:

1 польский злотый – 8,76 грн (+1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продается за 40,80 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,60 – 37,60 грн

"Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,30 грн

"Райффайзен" – 36,80-37,20 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,20 – 40,20 грн

"Сбербанк" — 39,30 — 40,30 грн

"Укрэксимбанк" – 39,75 – 40,55 грн

"Райффайзен" – 39,80 – 40,30 грн

ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,72 – 8,90 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,90 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн

ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн

Напомним, украинцы в обмене валюты в банках и обменных пунктах столкнулись со сложностями. Заведения ужесточили требования к состоянию банкнот. Теперь они часто отказываются принимать купюры с незначительной потертостью, надписями и печатями, операции с которыми без проблем совершались раньше. Однако такие банкноты предлагают сдавать с дисконтом в 10-15%, что раньше практиковалось только с очень поврежденными деньгами.

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