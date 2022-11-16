Что с долларом и евро: курс валют на 16 ноября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 16 ноября, остался на уровне предыдущего показателя – 40,70 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 20 копеек – до 41,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн/долл., евро – 40,50 грн/евро.

Днем ранее, 15 ноября, курс гривны к доллару в обменниках составлял 40,70 грн/долл., евро стоил 41,20 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,57 грн/долл.

В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе). В МВФ в свою очередь заявили, что ожидают в следующем году возобновление роста экономики Украины, однако отмечают, что он будет слабым. По результатам же 2022 экономика Украины упадет на 30%.

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