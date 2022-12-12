Доллар после выходных подорожал: курс валют на 12 декабря в обменниках

Курс гривны в столичных обменниках ослаб до 40,10 грн/долл.
Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 12 декабря, ослаб на 2 копейки — до 40,10 грн/долл., по отношению к евро курс гривны не изменился и составляет 41,90 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн/долл., евро – 41,00 грн/евро.
Межбанк открылся в диапазоне 36,56-36,93 грн/долл., торги по евро проходят на уровне 38,47-38,85 грн/евро.
Ранее эксперты прогнозировали, что курс доллара в Украине на этой неделе, 12-18 декабря, серьезно не изменится и останется в пределах 39-40 грн/долл.
Напомним, что фиксированный курс доллара, который с июля установил НБУ, составляет 36,57 грн/долл. По прогнозам главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, до конца этого года он останется на том же уровне, поскольку у Нацбанка нет оснований для очередного удешевления национальной валюты.
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