Долар після вихідних здорожчав: курс валют на 12 грудня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 12 грудня, ослаб на 2 копійки - до 40,10 грн/дол., щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,90 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,60 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/дол., торги з євро проходять на рівні 38,47−38,85 грн/евро.

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Варто зазначити, що раніше експерти прогнозували, що курс долара в Україні цього тижня, 12-18 грудня, серйозно не зміниться та залишиться в межах 39-40 грн/дол.

Нагадаємо, що фіксований курс долара, який від липня встановив НБУ, складає 36,57 грн/дол. За прогнозами голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, до кінця цього року він залишиться на тому ж рівні, оскільки у Нацбанку немає наразі підстав для чергового здешевлення національної валюти.

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